Corona-Inzidenz halbiert sich im Landkreis Augsburg

Laut RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Augsburg am Mittwoch nur noch 5,5. Damit hat sie sich im Vergleich zum Vortag halbiert.

10,7 meldete das Robert-Koch-Institut noch für den Dienstag, am Tag darauf liegt die Inzidenz nur noch bei 5,5.

In anderen Landkreisen ums Augsburger Land steigen die Zahlen wieder

In den Nachbarlandkreisen sieht es teilweise weniger gut aus: Aichach-Friedberg liegt bei 27,5, Dillingen bei 24,9. Im Donau-Ries ist die Inzidenz am Mittwoch aber niedrig bei 6,0, im Landkreis Günzburg bei 12,6 und in Landsberg bei 10,8. (AZ)

