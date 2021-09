Corona: Inzidenz im Kreis Augsburg geht leicht zurück

Das stetige Auf und Ab bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg geht weiter. Das zeigte sich bei der Meldung des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag.

Mal steigt sie, mal sinkt sie: Derzeit pendelt die Corona-Inzidenz von Tag zu Tag auf und ab. So war der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 80,9 gelegen, am Dienstag waren es 68,4 und am Mittwoch stieg er wieder auf 89,1. Einen leichten Rückgang dieses Wertes vermeldete das RKI am Donnerstag. Die Zahl der Menschen, die in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner neu als infiziert gemeldet wurden, sank demzufolge minimal auf 88,7. Die Corona-Krankenhausampel, die über die Lage der Bettenbelegung in den Krankenhäusern Bayerns Auskunft geben soll, steht weiter auf Grün.

So sieht es in den Nachbarlandkreisen aus

Im Landkreis Aichach-Friedberg liegt die Inzidenz mit 80 niedriger als im Augsburger Land. 44 gibt das RKI für den Landkreis Günzburg an, 84,1 für den Kreis Donau-Ries sowie 80,3 für Dillingen. Lange war der Kreis Landsberg der Nachbarlandkreis mit der niedrigsten Inzidenz. Das hat sich allerdings inzwischen geändert: Am Donnerstag lag sie bei 99,2. Am Mittwoch wurden dort noch 66 angegeben. (AZ)