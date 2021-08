Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg liegt unter 8

Für den Herbst wird im Land die vierte Welle befürchtet. Aktuell sind die Infektionszahlen im Kreis Augsburg aber auf sehr niedrigem Niveau.

Exakt eine Corona-Infektion ist am Montag in den offiziellen Statistiken im Kreis Augsburg hinzugekommen, 38 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Das Robert-Koch-Institut weist für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 7,9 aus. Wie niedrig das Infektionsniveau im Landkreis ist, zeigt auch ein Blick auf die Covid-19-Fälle der vergangenen 14 Tage in den einzelnen Kommunen.

In Königsbrunn zwölf Corona-Fälle

Nur noch die größte Stadt, Königsbrunn, kommt mit zwölf auf eine zweistellige Fallzahl. In mehr als der Hälfte der 46 Städte und Kommunen steht dagegen eine Null, darunter befinden sich auch bevölkerungsreiche Orte wie Diedorf, Langweid und Untermeitingen.