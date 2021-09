Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt wieder

Nach einem Anstieg zuletzt sinken die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg wieder. Am Dienstag lag der Wert nur noch bei 68,4.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg pendelt auf und ab. Wurde am Montag noch ein im Vergleich zum Freitag gestiegener Wert von 80,9 angegeben, so lag er am Dienstag bei 68,4. So viele neue Infizierte pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen Tagen wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Es ist kein weiterer Landkreisbürger oder eine weitere Landkreisbürgerin gestorben. Die Zahl der bisherigen Todesfälle bleibt daher bei insgesamt 237.

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz gefallen

Die bundesweite Inzidenz ist laut RKI leicht auf 60,3 gesunken. Am Freitag hatte sie noch bei 63 gelegen. Die Krankenhausampel, die die Situation in den bayerischen Kliniken beschreiben soll, steht weiterhin auf Grün. Diese Situation wird derzeit als maßgeblich für eventuelle weitere Corona-Regelungen betrachtet. Und so sieht die Lage in den benachbarten Landkreisen aus: Die Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt bei 63,8; für das Donau-Ries wurden 90,1 Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner in den vergangenen sieben Tagen angegeben. Im Kreis Aichach-Friedberg sind es 70,4; im Landkreis Günzburg sind es 60,5 und im Landkreis Landsberg liegt der Wert bei 55,4. (AZ)