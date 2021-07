Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt wieder unter 10

Der Wert von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist im Augsburger Land wieder unterschritten. Knapp 40 Prozent der Landkreisbürger sind geimpft.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land unterschreitet den Wert von 10. Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut 9,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut RKI knapp 11.500 Landkreisbürger mit dem Virus angesteckt.

Um sich dagegen zu schützen, hat sich ein großer Teil der Menschen im Augsburger Land für eine Impfung gegen das Virus entschieden. Am Montag liegt die Quote vollständig Geimpfter bei 38,3 Prozent. Das ist etwas weniger als im bayernweiten Schnitt. Im Freistaat haben sich bereits 44,1 Prozent zweimal impfen lassen. Im das Impftempo zu steigern, setzt der Landkreis auf weitere Sonderimpfaktionen, unter anderem in Schulen.

So hoch sind die Werte in den Nachbarlandkreisen

In der Stadt Augsburg ist die die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin deutlich höher als im Landkreis. Für Augsburg meldet das RKI am Montag den Wert von 16,9. Deutlich höher ist er im Kreis Dillingen (25,9), deutlich niedriger im Kreis Donau-Ries (4,5). Die weiteren Werte der Nachbarlandkreise: Kreis Günzburg: 11,8, Kreis Unterallgäu 4,1, Kreis Aichach-Friedberg: 22,3. (kinp)