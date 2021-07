Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt auf 12,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land liegt weiterhin deutlich über der Marke von 10. Tendenziell steigt die Zahl seit Tagen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt weiter zweistellig. Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut den Wert von 12,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Erstmals seit Langem stieg diese Zahl am Wochenende in den zweistelligen Bereich. Mittlerweile zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg in fünf Tagen verdoppelt

Noch am vergangenen Donnerstag meldete das RKI den Inzidenzwert von sechs. Fünf Tage später hat er sich mehr als verdoppelt. Insgesamt meldete das RKI bis zum Montag 11.475 Infektionen seit Beginn der Pandemie. 229 Infizierte sind im Landkreis seither gestorben.

Etwas höher als im Landkreis ist die Sieben-Tag-Inzidenz in der Stadt Augsburg (15,2). Für die Nachbarlandkreise meldet das RKI folgende Inzidenz-Werte: Aichach-Friedberg (3,0), Dillingen (10,4), Donau-Ries (10,5) und Günzburg (7,1). (AZ)