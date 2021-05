Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt zum Wochenstart leicht

Zum ersten Mal seit vergangenem Montag steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder, wenn auch nur leicht. In den Kliniken bleibt die Lage angespannt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 129. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, als der Wert bei 128,6 gelegen ist.

Grund zur Freude für Einzelhändler: Sie dürfen wieder Click & Meet anbieten. Sie können also Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung ins Geschäft lassen, wenn diese einen negativen Corona-Test dabeihaben.

Auf den Intensivstationen im Kreis Augsburg bleibt die Lage angespannt

Angespannt ist die Lage nach wie vor auf den Intensivstationen. Im Augsburger Land sind laut Intensivregister alle elf Intensivbetten belegt, zwei davon von Corona-Patienten, die invasiv beatmet werden. In der Stadt Augsburg sind zehn von 97 Intensivbetten noch frei. 36 Menschen sind dort aktuell wegen Corona in intensivmedizinischer Behandlung. Damit liegt in mehr als jedem dritten Bett auf der Intensivstation ein Corona-Patient. Bayernweit ist nur jedes fünfte Bett mit einem Corona-Patienten belegt.

So sieht die Inzidenz bei den Nachbarn aus: In der Stadt Augsburg liegt der Wert bei 184. Aichach-Friedberg 96, Dillingen 114, Donau-Ries 105, Günzburg 191, Landsberg 74, Ostallgäu 140, Unterallgäu 237. (mjk)