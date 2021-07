Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg wieder zweistellig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land steigt leicht an. Aktuell liegt sie mit 10,7 etwa auf dem Niveau des bundesweiten Schnitts.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt leicht an. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert am Dienstag bei 10,7. Damit erreicht der Sieben-Tage-Wert in etwa den bundesweiten Schnitt (10,9). Zuletzt sank die Inzidenz leicht in den einstelligen Bereich. Nun geht der Trend wieder in eine andere Richtung.

Insgesamt bewegt sich der Inzidenz-Wert seit Tagen im niedrigen zweistelligen Bereich. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut RKI gut 11.500 Menschen im Augsburger Land mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Infizierten, die gestorben sind, liegt bei 232.

So hoch sind die Werte in den Nachbarlandkreisen

In der Stadt Augsburg ist die die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin deutlich höher als im Landkreis. Für Augsburg meldet das RKI am Dienstag den Wert von 16,5. Noch höher ist er im Kreis Dillingen (25,9), deutlich niedriger im Kreis Donau-Ries (4,5). Die weiteren Werte der Nachbarlandkreise: Kreis Günzburg: 11,8, Kreis Unterallgäu 8,3, Kreis Aichach-Friedberg: 22,3. (kinp)