Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt auf niedrigem Niveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land liegt am Sonntag bei 6,3. Damit ist der Wert leicht gestiegen.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt weiterhin niedrig. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 6,3. Damit steigt der Wert leicht an. Am Freitag meldete das RKI den bis dato niedrigsten Wert des Jahres von 5,1 Neuinfizierten innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Die Inzidenz im Augsburger Land liegt am Sonntag leicht über dem Bundesschnitt. Dort meldet das RKI den Inzidenzwert von 5. Insgesamt haben sich im Kreis Augsburg seit Beginn der Pandemie knapp 11.500 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle bleibt laut RKI am Sonntag unverändert. Sie liegt bei 227.

Inzidenz auch in den Nachbarlandkreisen niedrig

Etwas höher ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 11,1 in der Stadt Augsburg. Für den Kreis Günzburg wird am Sonntag der Wert von 8,7 gemeldet. Deutlich niedriger ist die Inzidenz im Nachbarlandkreis Dillingen: 3,1. Beinahe keine Neuinfektionen gibt es im Kreis Aichach-Friedberg. Dort liegt die Inzidenz am Sonntag laut RKI bei 0,7. (kinp)