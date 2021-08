Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt vergleichsweise niedrig

Während die Corona-Inzidenz fast überall stetig steigt, bleibt sie im Augsburger Land eher gering. Doch auf den Intensivstationen liegen wieder mehr Covid-Patienten.

Im Augsburger Land schießt die Corona-Inzidenz nicht ganz so schnell nach oben wie im Rest des Landes. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag einen Wert von 20,1. Dennoch klettert die Inzidenz seit Beginn des Monats Woche für Woche nach oben. Vergangenen Montag hat sie noch bei 15 gelegen, die Woche zuvor bei 8.

Bundesweit liegt die Corona-Inzidenz aktuell laut RKI bei 36.

Wieder mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen

Mit dem stetigen Anstieg der Inzidenz landen auch wieder mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation. In sieben von 94 Intensivbetten in Augsburg liegen laut Intensivregister Menschen mit Covid-19. Vier davon am Beatmungsgerät.

In den zwölf Intensivbetten im Augsburger Land liegen aktuell keine Corona-Patienten.

Bei den Erstimpfungen geht es seit Monaten schleppend voran. Laut Landratsamt haben 52 Prozent der Landkreisbewohner mittlerweile eine Spritze gegen das Coronavirus bekommen, elf Prozent weniger als im bundesweiten Durchschnitt. Vollständig geimpft sind 46 Prozent der Bürger im Landkreis Augsburg.

Betrachtet man nur die über Zwölfjährigen, also diejenigen, für die Impfstoff zugelassen ist, sind 52 Prozent der Landkreisbewohner vollständig geimpft.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 43. Aichach-Friedberg: 27, Dillingen: 60, Donau-Ries: 22, Günzburg: 18, Landsberg: 13, Ostallgäu: 35, Unterallgäu: 19. (mjk)