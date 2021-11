Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht Allzeithoch

So hoch lag die Inzidenz im Augsburger Land noch nie. Wichtiger ist die Krankenhaus-Ampel. Sie steht auf Grün, aber nähert sich schon dem roten Bereich.

Am 9. November 2020 lag die Corona-Inzidenz im Augsburger Land bei 280,7. Ein Höchststand. Bis vor Kurzem hätten wohl viele gedacht, dass dieser Wert auch das Allzeithoch bleiben würde, schließlich gab es vergangenes Jahr noch keine Impfkampagne und viel weniger Tests. Trotzdem gibt es seit Montag einen neuen Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut meldet an Allerheiligen eine Corona-Inzidenz von 292,3 für den Landkreis Augsburg.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 155.

Was genau die Auslöser für den überdurchschnittlich steilen Anstieg der Inzidenz im Augsburger Land sind, lässt sich nicht sagen. Fest steht: Einer der Treiber des Infektionsgeschehens liegt weiterhin in Königsbrunn. Dort gab es einen großen Corona-Ausbruch an einer Schule, und auch Spieler des Eishockey-Teams haben sich mit dem Virus infiziert.

Eine Pandemie der Ungeimpften?

Auffällig ist: Bayernweit liegt die Inzidenz laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 51. Unter Ungeimpften bei 452. Im Augsburger Land sind 64 Prozent aller über Zwölfjährigen vollständig geimpft. Rund 1000 Landkreisbewohnerinnen und -bewohner haben schon eine dritte Spritze gegen Corona bekommen.

Diese neuen Corona-Regeln drohen im Landkreis Augsburg

In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, auf Grün. Sie nähert sich dem roten Licht aber schneller als dem gelben. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 481 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 421 Corona-Patientinnen und -Patienten. Bei beiden Werten ist die Tendenz steigend. Beim gelben Licht kommen FFP2-Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung zurück. Außerdem würden nur noch PCR-Tests als Nachweis gelten. Beim roten Licht überlegt die Landesregierung sich spezielle Regeln.

Auch in den Kliniken in und um Augsburg macht sich die neue Corona-Welle bemerkbar. Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister aktuell in drei von zwölf Betten auf der Intensivstation Menschen mit Corona, zwei davon am Beatmungsgerät. In der Stadt Augsburg sind es 15 Corona-Fälle bei 85 Intensivbetten insgesamt. Zwölf Patientinnen und Patienten werden hier invasiv beatmet.

Das sind die neuen Corona-Regeln

Bayernweit wird es ab Dienstag strengere Regeln geben. Kontaktpersonen von Corona-Infizierten dürfen sich dann erst nach sieben Tagen frei testen, nicht mehr nach fünf. Ähnlich sieht es bei Geimpften und bei Genesenen mit zusätzlicher Impfung aus, wenn sie sich nach einem positiven Test aus der Quarantäne befreien wollen. Haben sie keine Symptome, können sie sich nach sieben Tagen frei testen. Auch hier haben bisher fünf Tage gereicht. (mjk)