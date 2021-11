Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht neues Rekordhoch

Nach Allerheiligen ist die Corona-Inzidenz im Augsburger Land gesunken. Jetzt schießt sie wieder nach oben und erreicht ein neues Allzeithoch.

Noch nie war die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg so hoch wie am Donnerstag. An den Vortagen war der Wert noch etwas zurückgegangen. Jetzt meldet das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 295,8.

Neuer Corona-Todesfall im Landkreis Augsburg

Außerdem gibt es im Augsburger Land einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 253 Menschen sind hier seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Bundesweit steigt die Inzidenz auch wieder an und liegt bei 155. (mjk)

Lesen Sie dazu auch