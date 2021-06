Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist wieder gesunken

Wieder gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg. Im Vergleich zum Vortag sind keine weiteren Corona-Fälle gemeldet worden.

Die Entwicklung bei der Corona-Pandemie im Landkreis Augsburg ist weiter positiv: Weiter unter zehn lag am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen anzeigt. 7,5 wurden laut Angaben des Robert-Koch-Instituts gemeldet - damit ist der Wert vom Sonntag exakt wieder erreicht. Am Montag war die Inzidenz auf 8,21 gestiegen. Das Staatliche Gesundheitsamt wiederum meldet einen Inzidenzwert von 7,42.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Augsburg

Die konstant niedrige Inzidenz sorgt für entspanntere Regeln im Augsburger Land. Aktuell gilt:

Zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Allerdings nur bei privaten Treffen und Veranstaltungen, bei öffentlichen Veranstaltungen werden sie mit eingerechnet. Veranstaltungen Geburtstags-, Hochzeits-, Trauerfeiern oder Vereinssitzungen mit einem begrenzten und vorher geladenen Personenkreis sind wieder möglich. Im Außenbereich dürfen 100 Personen zusammenkommen, im Innenbereich 50. Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen bleiben verboten.

Veranstaltungen unter freiem Himmel sind für bis zu 500 Personen bei fester Bestuhlung und Kontaktdatenerhebung möglich. Kongresse oder Tagungen können unter denselben Voraussetzungen wieder stattfinden. Instrumental- und Gesangsunterricht darf in Präsenzform in Gruppen stattfinden, wenn in Sing- bzw. Blasrichtung ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Sport Es darf Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung stattfinden. Für die Zuschauerzahl gelten dieselben Regeln wie bei kulturellen Veranstaltungen.

Keine neue Corona-Infektion im Kreis Augsburg dazugekommen

Eine weitere gute Nachricht ist damit verbunden: Es sei kein einziger bestätigter Corona-Fall dazugekommen, so das Staatliche Gesundheitsamt. Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Quarantäne ist am Dienstag im Vergleich zum Montag um zwei auf 33 gestiegen. Die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie im Landkreis Augsburg an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen bleibt unverändert bei 225. (AZ)