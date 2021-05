Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt unter 50

So niedrig war die Inzidenz im Augsburger Land zuletzt Anfang März. Aber die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen.

Seit fast drei Monaten war die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg nicht so niedrig: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag einen Wert von 46,9. Am Pfingstmontag hatte die Inzidenz noch bei 55,2 gelegen. Neue Todesfälle gibt es nicht.

Aber das RKI schränkt die Freude etwas ein, auf der Internetseite heißt es: "Bei der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden." Das führe dazu, dass weniger Meldungen bei den Gesundheitsämtern eingehen.

Die nächsten Lockerungen sind im Kreis Augsburg schon in Sicht

Bleibt die Inzidenz im Augsburger Land unter 50, könnten schon Anfang kommender Woche die nächsten Lockerungen anstehen. Läden dürften dann auch wieder Kunden reinlassen, die nicht vorher einen Einkaufstermin vereinbart haben.

So weit ist der Landkreis Augsburg beim Impfen gegen Corona

38 Prozent aller Landkreisbewohner sind mittlerweile mindestens einmal gegen Corona geimpft. Zwölf Prozent sind vollständig immunisiert.

In der Stadt Augsburg stehen die ersten Lockerungen an, hier liegt die Inzidenz bei 72. Aichach-Friedberg: 28, Dillingen: 110, Donau-Ries: 52, Günzburg: 121, Landsberg: 32, Ostallgäu: 60, Unterallgäu: 95. (mjk)

