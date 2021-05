Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt unter 100. Zum Wochenstart gibt es einen weiteren Todesfall.

Die Öffnung der Biergärten und ein Ende der Ausgangssperre sind für das Augsburger Land zum Greifen nah: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag eine Inzidenz von 86,4. Am Vortag war sie etwas höher. Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 stehen Erleichterungen an. Nach fünf Tagen unter 100 gilt am übernächsten Tag die Ausgangssperre nicht mehr. Das könnte schon am Wochenende so weit sein, pünktlich zum Beginn der Pfingstferien. Auch Biergärten dürften öffnen. Außerdem wäre dann ab 21. Mai eine Öffnung der Freibäder möglich.

Dass die Pandemie aber nicht vorüber ist, zeigt die Statistik der Todesfälle: Das Landratsamt meldete, dass am Montag ein weiterer Mensch aus dem Augsburger Land an oder mit dem Coronavirus verstorben sei.

So weit ist der Landkreis Augsburg beim Impfen gegen Corona

Mehr als jeder dritte Landkreisbewohner hat mittlerweile mindestens eine Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Jeder Zehnte ist vollständig geimpft. Die Hausärzte übernehmen dabei eine wichtige Rolle. Vergangenen Freitag etwa, als das Landratsamt mit knapp 4000 Impfungen einen neuen Rekord meldete, waren die niedergelassenen Mediziner für mehr als zwei Drittel der Immunisierungen zuständig. Und viele sagen: Sobald es mehr Impfstoff gibt, wird das Tempo gesteigert.

So sieht die Inzidenz bei den Nachbarn aus: In der Stadt Augsburg liegt der Wert bei 107. Aichach-Friedberg: 58, Dillingen: 113, Donau-Ries: 96, Günzburg: 145, Landsberg: 47, Ostallgäu: 95, Unterallgäu: 182. (mjk)

