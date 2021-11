Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt über 600

Das nächste Rekordhoch: Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt so hoch wie nie zuvor.

Ein neues Allzeithoch der Corona-Inzidenz gibt es im Augsburger Land aktuell mehrmals pro Woche. So auch am Dienstag. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet da eine Inzidenz von 604,5.

Bundesweit steigt der Wert auf 312.

Über 800 Menschen in Bayern mit Corona auf der Intensivstation

980 Menschen sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Corona ins Krankenhaus gekommen. Bei Ungeimpften ist die Rate fünf mal so hoch wie bei Geimpften. 803 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen in Bayern aktuell im Krankenhaus.

Auch die Regeln werden ab Dienstag strenger: In der Gastronomie gilt jetzt 2G. Nur Geimpfte und Genesene dürfen in Wirtschaften und Hotels. Wo kein Abstand gehalten werden kann, gilt bei 3G-Plus oder 2G außerdem Maskenpflicht. In der Gastronomie darf die Maske am Tisch abgenommen werden.

