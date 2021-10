Corona: Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder leicht an

Das stetige Auf und Ab bei der Corona-Inzidenz geht im Augsburger Land weiter. Am Wochenende stieg der Wert wieder an.

Die Zahl der neu infizierten Bürgerinnen und Bürger je 100.000 Einwohner im Landkreis Augsburg steigt oder sinkt derzeit von Tag zu Tag. Für das Wochenende meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) wieder einen Anstieg. Lag der Wert am Freitag noch bei 78,9, gab das RKI am Wochenende wieder 80,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen an.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sank der Wert von 83 auf 79,2. Im Landkreis Günzburg waren es am Sonntag 53,4, im Landkreis Dillingen 72 sowie im Kreis Donau-Ries 84,1. Spitzenreiter ist momentan der Landkreis Landsberg am Lech mit 139,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Unter diesem Wert bleibt die Stadt Augsburg mit 107,2. (AZ)