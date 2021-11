Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder, vier Todesfälle

Ein paar Tage ging die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg nicht mehr deutlich nach oben, jetzt ist es wieder soweit. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 276.

Es geht wieder in Richtung 700. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Augsburger Land eine Inzidenz von 683,1. Ein höherer Wert als am Donnerstag. Außerdem meldet das RKI vier neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Augsburg 276 Menschen an oder mit Corona gestorben. Die Tendenz zeigt seit wenigen Wochen wieder steil nach oben.

Bundesweit steigt die Corona-Inzidenz auf 438.

Corona macht den Kliniken zu schaffen

Die Auswirkungen der vielen Infektionen zeigen sich vor allem in den Kliniken. Im Leitstellenbereich Augsburg, der die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen, Donau-Ries und die Stadt Augsburg umfasst, sind seit Wochen fast alle Intensivbetten belegt. An manchen Tagen ist kein einziges mehr frei. Patientinnen und Patienten müssen mittlerweile schon in andere Bundesländer ausgeflogen werden.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Augsburg

Seit Mittwoch gibt es in Bayern noch mal strengere Regeln.

Lesen Sie dazu auch