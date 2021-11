Landkreis Augsburg

17:58 Uhr

Corona-Inzidenz so hoch wie nie: Warum steigt der Wert im Kreis Augsburg so an?

Plus Die Zahl der Infizierten im Augsburger Land ist so hoch wie noch nie. In Krankenhäusern spitzt sich die Lage zu. Woran das liegt und was Landrat Sailer fordert.

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land schießt in die Höhe. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) den bisherigen Höchststand von mehr als 290 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Zum Vergleich: Allein in den vergangenen sieben Tagen ist der Wert um mehr als 100 Punkte gestiegen. Dabei sind im Augsburger Land mittlerweile mehr als 60 Prozent der über Zwölfjährigen vollständig geimpft. Auffällig ist: In einer Altersgruppe stecken sich aktuell besonders viele Menschen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen