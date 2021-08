Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg auf 18

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt im Landkreis Augsburg weiter. In einem Nachbarlandkreis ist die Situation schlimm.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 18,1. Damit ist er von Donnerstag auf Freitag um etwa drei Prozent gestiegen. Richtig dramatisch sieht die Lage im Nachbarlandkreis Dillingen aus. Dort grassiert die Delta-Variante in einem Seniorenheim in Höchstädt.

15 neue Corona-Fälle sind im Augsburger Land von Donnerstag auf Freitag dazugekommen. Insgesamt haben sich bisher 11.631 Bürgerinnen und Bürger mit dem Coronavirus angesteckt.

Landkreis Dillingen hat Inzidenz von 65,2

Im Landkreis Dillingen klettert der Inzidenzwert auf 65,2. Das liegt vor allem an dem Ausbruch im Seniorenheim. Das RKI meldet für die anderen Nachbarlandkreise folgende Werte: Aichach-Friedberg (22,3), Donau-Ries (15,7) und Günzburg (8,7).

Lesen Sie dazu auch