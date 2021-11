Corona-Inzidenz steigt weiter: Landkreis Augsburg wird wohl Hotspot

Schon wieder ein Rekord bei der Inzidenz im Landkreis Augsburg. Ab Sonntag werden deshalb wohl die Corona-Regeln im Augsburger Land strenger.

Und schon wieder ein Rekordhoch: Zum dritten Mal diese Woche erreicht die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg einen Wert, höher als es ihn bis dato zuvor gegeben hat. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag eine Inzidenz von 326,7. Am Donnerstag hatte sie noch unter 300 gelegen, aber auch schon ein neues Rekordhoch erreicht.

Außerdem gibt es im Augsburger Land einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. 254 Menschen sind hier seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Bundesweit steigt die Inzidenz ebenfalls deutlich und liegt jetzt bei 170.

Diese Corona-Regeln drohen im Landkreis Augsburg

Die Krankenhaus-Ampel, die in Bayern für die Corona-Regeln entscheidend ist, wird am Wochenende auf Gelb umschalten. Am Mittwoch hat das Kabinett beschlossen, dass die Stufe Gelb jetzt nicht mehr erst erreicht ist, wenn innerhalb von einer Woche im Bundesland 1200 Menschen mit Corona ins Krankenhaus müssen (aktuell 611), sondern auch, wenn 450 Corona-Patientinnen und -Patienten gleichzeitig auf der Intensivstation liegen. Hier sind es aktuell 522. Die Schwelle ist also überschritten. Die Tendenz ist steigend.

Gelb würde bedeuten: Ab Samstag gilt FFP2-Maskenpflicht, wo zuletzt auch eine OP-Maske ausreichte. In weiterführenden Schulen reichen medizinische Masken, an Grundschulen Stoffmasken. Die G-Regel würde außerdem überall eine Stufe verschärft werden. Heißt: In Bars und Restaurants, wo bisher 3G gilt, ist dann 3G-Plus die Regel. Wer nicht geimpft oder nicht von Corona genesen ist, braucht einen PCR-Test. Ein Schnelltest reicht nicht mehr.

Wo jetzt schon 3G-Plus gilt, kommt dann 2G. In Clubs dürfen bei der Stufe Gelb also nur noch Geimpfte und Genesene feiern. Ausnahmen gibt es für Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen, dort gilt weiterhin 3G. In Pflegeeinrichtungen sollen Personal und Besucher mindestens zweimal wöchentlich getestet werden. Auch Geimpfte.

Der Landkreis Augsburg ist ab dem Wochenende wohl Corona-Hotspot

Ab Sonntag drohen dem Augsburger Land die Regeln der roten Stufe. 3G gilt dann auch am Arbeitsplatz. Zumindest in Firmen mit mehr als zehn Angestellten, wenn diese während der Arbeit Kontakt zu anderen Menschen haben. Bei Veranstaltungen, die bisher mit der 3G-Regel stattfinden, kommt dann 2G. Ausnahmen: In der Gastronomie würde 3G-Plus gelten. In Hochschulen und Ausbildungsstätten bliebe 3G die Regel.

Denn die bayerische Regierung hat auch eine Verschärfung der Regeln für regionale Hotspots beschlossen. Hier spielt jetzt die Inzidenz wieder eine Rolle. Steigt sie in einem Landkreis über 300 und liegt die Auslastung der Betten auf den Intensivstationen im jeweiligen Gebiet über 80 Prozent, gelten die Regeln der roten Ampel. Der Landkreis Augsburg ist nach aktuellem Stand ein Hotspot. Die Auslastung der Intensivstation im Großraum, der auch die Stadt Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen, und das Donau-Ries umfasst, liegt bei über 90 Prozent. (mjk)