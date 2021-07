Corona-Inzidenz wieder leicht gesunken

Ein Auf und Ab: Nachdem die Corona-Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen angestiegen waren, gingen sie am Donnerstag wieder leicht zurück.

Der Anstieg der Inzidenzwerte der Corona-Infizierten im Landkreis Augsburg war - zumindest am Donnerstag - leicht gebremst. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch noch eine Inzidenz von 18,1 (fünf Punkte mehr als am Dienstag), fiel der Wert am Donnerstag wieder um knapp zwei Punkte auf 16,2. Erfreulich war auch: Es starb kein weiterer Mensch an oder mit Corona.

Und so sah es in den Nachbarlandkreisen aus: Aichach-Friedberg blieb am Donnerstag unverändert bei 3,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Niedriger waren die Werte im Landkreis Donau-Ries (4,5) und Günzburg (10,2). Der Landkreis Dillingen hatte mit 17,6 den Inzidenzwert vom Mittwoch gehalten und liegt damit jetzt höher als das Augsburger Land. (AZ)