Corona-Lockerungen erst ab Samstag im Landkreis Augsburg

Der Sieben-Tage-Wert bei den Corona-Neuinfektionen ist seit fünf Tagen unter 100. Die Lockerungen der Maßnahmen beginnen aber erst am Wochenende.

Im Landkreis Augsburg befindet sich der Inzidenzwert – also die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Personen innerhalb einer Woche – weiter im Abwärtstrend. Das hat erfreuliche Folgen für die Bürger.

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) sieht vor, dass bei einer dauerhaften Unterschreitung der Inzidenzwertschwelle von 100 Lockerungen der Schutzmaßnahmen möglich sind. Die Details der in Aussicht stehenden Öffnungsschritte werden derzeit im Landratsamt vor dem Hintergrund der neuesten Rechtsgrundlagen ausgearbeitet und am morgigen Freitag, 21. Mai, per Amtsblatt und Pressemitteilung veröffentlicht. „Ich bin angesichts der guten und stabilen Entwicklung unserer regionalen Infektionszahlen sehr zuversichtlich, dass die bevorstehenden Lockerungen nicht kurzfristig noch durch einen unerwarteten Anstieg der Zahlen gefährdet werden“, so Landrat Martin Sailer.

Corona-Lockerungen im Landkreis Augsburg kommen nicht vor Samstag

Rechtlich sieht es jetzt so aus: „Wir wollen vorab unmissverständlich deutlich machen, dass die Lockerungen im Landkreis nicht vor diesem Samstag, 22. Mai, in Kraft treten werden“, so der Landrat. Irritationen hinsichtlich des Datums seien denkbar, da in der BayIfSMV von möglichen Lockerungen ab dem 21. Mai die Rede ist. Der Gesetzestext definiere aber, dass Lockerungen frühestens ab Freitag, 21. Mai, möglich seien. „Die Voraussetzung für alle Lockerungen ist aber, dass wir uns als Landkreis stabil unter der Schwelle von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern befinden müssen, dann treten die Lockerungen und weitere Öffnungsschritte am 7. Tag nach der Wertunterschreitung in Kraft. Das ist bei uns erst am Samstag der Fall“, erklärt Sailer. (AZ)

Lesen Sie auch: