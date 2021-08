Corona: Mediziner im Kreis Augsburg hoffen auf schnelle Drittimpfung

Plus Ab September sollen ältere Menschen eine dritte Spritze gegen Corona erhalten. Seniorenheime und Hausärzte im Landkreis Augsburg bereiten sich auf die Auffrischung vor.

Für den Mediziner im Ruhestand ist die Sache klar. Der Neusässer war im Dezember 2020 einer der ersten, die im Impfzentrum Gablingen die erste Immunisierung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus erhalten hat. Schon damals sagte er, beruhigt werde er erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis sein. Jetzt im Sommer findet er: „Es ist höchste Zeit für die dritte Dosis.“ Nicht nur ihn treiben Sorgen um.