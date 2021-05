Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Corona: Sortimo in Zusmarshausen baut ein eigenes Impfzentrum

Plus Viele Betriebe im Kreis Augsburg bereiten sich auf die Impfung ihrer Mitarbeiter vor. Noch ist unklar, mit wie viel Impfstoff zu rechnen ist. Die Hoffnung ist groß.

Von Philipp Kinne

Um Schwung in das Impftempo zu bekommen, sollen bald die Betriebsärzte ran. Nach Impfungen in den Zentren und bei Ärzten sollen die Betriebe zum dritten Standbein in der Impfstrategie des Freistaats werden. Erste Testbetriebe impfen ihre Mitarbeiter bereits gegen das Coronavirus. Im Juni soll das flächendeckend geschehen. Die großen Firmen im Landkreis sind bereits damit beschäftigt, die Infrastruktur dafür zu schaffen. Doch es gibt noch einige offene Fragen.

