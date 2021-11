Corona im Kreis Augsburg: Neuer Todesfall, leicht sinkende Inzidenz

Zum ersten Mal seit einigen Tagen geht die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ein wenig zurück. Es gibt einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Augsburger Land eine Corona-Inzidenz von 648,3. Ein leichter Rückgang im Vergleich zum Donnerstag. Damit liegt der Wert immer noch fast doppelt so hoch wie die bundesweite Inzidenz von 341.

Auch einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus meldet das RKI. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Augsburg 267 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Immer mehr Corona-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen

871 Menschen liegen in Bayern mit Corona auf der Intensivstation. 1141 sind in den vergangenen sieben Tagen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Virus ins Krankenhaus gekommen. Bei Ungeimpften ist die Rate fünfmal so hoch wie bei Geimpften. Die Hospitalisierungsinzidenz soll in Zukunft ausschlaggebend für Einschränkungen sein. In Bayern liegt sie aktuell bei 8,7. Ab dem Schwellenwert von sechs soll künftig laut Ministerpräsidentenkonferenz vielerorts 2G plus gelten. Auch Ungeimpfte und Genesene müssten dann einen negativen Corona-Test vorweisen.

Schon Anfang dieser Woche wurden die Regeln strenger. 2G gilt jetzt fast überall, auch in der Gastronomie. Wo kein Abstand gehalten werden kann, gilt bei 3G plus oder 2G außerdem Maskenpflicht. In der Gastronomie darf die Maske am Tisch abgenommen werden. Söder möchte Ungeimpfte weitestgehend vom öffentlichen Leben ausschließen. Am Freitag sind im bayerischen Kabinett die Koalitionspartner von CSU und Freien Wählern zusammengekommen, um darüber zu beraten. (mjk)

Lesen Sie dazu auch