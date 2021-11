Corona im Kreis Augsburg: Neues Online-Formular für positiv Getestete

Wer positiv auf Corona getestet wurde, kann sich jetzt über ein Online-Formular direkt beim Gesundheitsamt melden. Damit sollen die Mitarbeiter der Behörde entlastet werden.

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg verändert seine Abläufe bei der Corona-Nachverfolgung. Wer positiv auf das Virus getestet wurde, soll sich jetzt über ein Online-Formular selbst beim Gesundheitsamt melden. Wer keinen Internetzugang hat, dem wird über die Corona-Hotline der Behörde geholfen.

Was positiv Getestete jetzt wissen müssen

Der Ablauf ist künftig folgendermaßen: Erreicht ein positiver Laborbefund das Gesundheitsamt, wird auf diesem basierend postalisch eine Quarantänebescheinigung an die positiv getestete Person versandt. Um weniger personelle Kapazitäten für Telefonate im Rahmen der Kontaktnachverfolgung zu binden, werden die angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger dringend darum gebeten, ein Online-Formular zur Vervollständigung ihrer Daten auszufüllen. Zu diesem gelangen sie entweder über den im Brief abgedruckten QR-Code oder wenn sie eine E-Mail mit dem Betreff "Info" an: index@LRA-a.bayern.de schicken. Die automatisierte Antwort auf diese E-Mail enthält einen Link, der direkt zum ausfüllbaren Online-Formular führt.

Verzögerungen bei anderen Angelegenheiten im Landratsamt Augsburg

Auf diese Weise können dem Gesundheitsamt alle relevanten Informationen wie zum Beispiel zu Vorerkrankungen oder vorliegenden Symptomen mitgeteilt werden. Die Erhebung dieser Daten ist für das RKI im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung enorm wichtig, um das Virus besser kennenzulernen. Wer keinen Internetzugang hat, kann das Gesundheitsamt alternativ über die Hotline 0821/3102-3999 erreichen.

Analog zu den Infektionszahlen wächst auch das Arbeitspensum im Gesundheitsamt. Zur Unterstützung werden deshalb – wie schon in früheren Zeiten der Pandemie – erneut Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen des Landratsamtes in der Corona-Hotline und der Kontaktpersonennachverfolgung eingesetzt. Das kann zu Verzögerungen bei anderen Angelegenheiten führen, teilt das Landratsamt mit. (AZ, kinp)