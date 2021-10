Corona im Landkreis Augsburg: Inzidenz sinkt, aber wieder ein Todesfall

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg geht weiter zurück, aber die Zahlen zeigen auch: Corona bleibt tödlich.

Die Corona-Inzidenz macht im Augsburger Land einen deutlichen Schritt zurück. Sie liegt am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 72,3. Am Vortag war sie höher. Aber: Das Virus bleibt tödlich. Der Mittwoch ist der zweite Tag in Folge, an dem das RKI für den Landkreis Augsburg einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit Corona meldet. Insgesamt sind hier nun 241 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Bundesweit sieht es ähnlich aus: Die Inzidenz sinkt, liegt nun bei 65. Aber die Anzahl der neu registrierten Todesfälle steigt laut RKI auch hier.

Mehr Corona-Patienten im Krankenhaus, aber die Ampel leuchtet grün

Für die Corona-Regeln ist aktuell die Krankenhaus-Ampel entscheidend. Sie bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie grün, aber immer mehr Corona-Patientinnen und -Patienten landen im Krankenhaus. 267 waren es laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in den vergangenen sieben Tagen. 265 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt. Tendenz steigend.

Viele müssen den Corona-Test selbst bezahlen

Teuer wird es für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind und weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Für Volksfeste etwa oder Restaurantbesuche brauchen sie einen negativen Test. Die sind jetzt in den meisten Fällen kostenpflichtig. Die Preise legen die Anbieter selbst fest. Im Augsburger Land geht es bei zwölf Euro los. (mjk)

