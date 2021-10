Coronavirus: Kinder und Jugendliche stecken sich am häufigsten an

Plus Es gibt neue Zahlen zu den Inzidenzwerten bei den verschiedenen Altersgruppen im Landkreis Augsburg. Wie Schulleiter und Eltern darauf reagieren.

Das Coronavirus erwischt inzwischen in erster Linie die jungen Menschen: Bei den Sechs- bis 15-Jährigen im Landkreis Augsburg liegt die Inzidenz über 200. Wie wirkt sich das auf die Schulen aus? Welche Sorgen haben die Eltern deswegen?