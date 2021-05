Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Das Badevergnügen in den Freibädern im Landkreis Augsburg geht los

Im Waldfreibad in Dinkelscherben findet am Sonntag das "Anbaden" statt.

Plus Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Die ersten Freibäder im Landkreis Augsburg und Nachbarschaft öffnen ihre Pforten. Welche Regeln dort gelten.

Von Regine Kahl

So richtige warme Badetemperaturen wollen sich zwar noch nicht einstellen, aber für Juni verspricht die Wetterprognose ja Besserung. Die ersten Freibäder haben bereits geöffnet oder werden in den nächsten Tagen wieder Besucher empfangen - meist gelten am Tag zwei Schichtzeiten. Hier ein Überblick über die Freibäder aus der Region:

