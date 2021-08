Das Herz der „Grand Dame“ hängt noch immer an Stadtbergen

Sommerquiz "Wer bin ich?" - Teil 4: Heute wird der Name einer bekannten Schriftstellerin gesucht.

„Wer bin ich?“ So lautet die Frage unseres Sommerrätsels, bei dem sie mitmachen können. Es gibt tolle Preise für die Gastronomie zu gewinnen. Wir geben im Text als Hilfe deutliche Hinweise auf die gesuchte Person. Heute im vierten Teil geht es um eine Frau des Wortes.

Das Foto des blonden, fünfjährigen Lockenköpfchens mit der modischen Tolle, gehüllt in das Sonntagsmäntelchen samt passendem Schal, entstand 1944. Ihr kindliches Strahlen aus den himmelblauen Augen hat die Frau bis heute beibehalten, wie stets die tadellose Frisur und elegante Kleidung.

Wohl behütet ist die „Grande Dame“ der historischen Biographien bedeutenden Frauen und Männer aus Geschichte, Literatur, Philosophien, Kunst und Musik mit ihrer jüngeren Schwester Edelgard in der Bismarckstraße in Stadtbergen in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Sie besuchte im einstigen HJ-Heim in der Schubertstraße mit vielen weiteren prominenten Stadtbergern die Volksschule.

Das Ehepaar wohnt heute in Westheim

„Ich erinnere mich gerne an unsere Lehrerinnen Anna Roßmann und das junge Fräulein Winter, aber auch an die Schülerspeisung während der schweren Nachkriegszeit. Wir Kinder hatten immer Hunger und ich war selig, wenn es Haferflockenbrei mit Rosinen gab“, resümiert die 82-Jährige. Auch heute steht sie mit den einstigen Schulfreunden in Kontakt. „Ich wohne mit meinem Mann Baldur im schönen Westheim, aber mein Herz hängt schon noch an Stadtbergen“, schmunzelt die zweifache Mutter von Albert und Annette. „Meine beiden Enkel Maximilian und Magdalena halten mich jung“, erzählt sie munter.

Viele ihrer Bücher wurden verfilmt

Nach der Volksschule ging sie in das Maria-Theresia-Gymnasium bis zur Mittleren Reife, dann folgte ein Jahr in Frankreich und in England als Au-pair-Mädchen. Nach Begabtenabitur studierte sie mit 40 Jahren Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg und promovierte mit dem Thema „Die Frauen des Hauses Fugger von der Lilie“. Viele ihrer Werke wurden als Grundlage für eine filmische Darstellung verwendet und in bisher 16 Sprachen übersetzt. Als das Maria-Theresia-Gymnasium 125. Geburtstag feierte, hielt sie den Festvortrag zu Königin Marie Therese, da ihr Buch „Bayerns Königinnen“ längst ein Bestseller war.

Lesen Sie dazu auch

Bis 2014 war unsere gesuchte Person ehrenamtliche Heimatpflegerin für kulturelle Angelegenheiten der Stadt Augsburg und ist Ehrenvorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes. Für ihr Wirken wurde sie mit der Ehrenmedaille der Stadt Augsburg, dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Beim Sommerquiz gibt es tolle Preise für die Gastronomie

Wenn Sie wissen, von wem hier die Rede ist, dann notieren Sie sich den Namen auf ihrer Liste. Bis Ende August veröffentlichen wir 20 Kinderbilder. Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.

Hauptpreis ist eine Übernachtung für zwei Personen im Napoleon-Zimmer der Alten Posthalterei in Zusmarshausen, inklusive eines Menüs mit Getränken. Außerdem gibt es noch für folgende Gaststätten der Region jeweils einen 30-Euro-Gutschein zu gewinnen: Flairhotel Zum Schwarzen Reiter in Horgau, Villa Toscana in Gersthofen, Wirtshaus zum Strasser in Gersthofen, die Neue Post in Meitingen und Schlemmerhütte in Langweid. Viel Spaß beim Knobeln.