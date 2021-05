Landkreis Augsburg

Das Impftempo im Landkreis Augsburg stockt

Beim Impfen gegen Corona geht es im Landkreis Augsburg nicht mehr so schnell voran wie vergangene Woche.

Von Marco Keitel

Plötzlich geht es nicht mehr so schnell voran: Die Impfgeschwindigkeit im Landkreis Augsburg hat diese Woche deutlich abgenommen. An einigen Tagen bekamen wesentlich weniger Landkreisbewohner die Spritze gegen das Coronavirus als in der Vorwoche.

