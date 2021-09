Das lange Warten auf den Führerschein im Landkreis Augsburg

Plus Nach dem Lockdown kommt es in vielen Fahrschulen im Kreis Augsburg jetzt zu Engpässen. Selbst Prüfungstermine werden knapp.

In den Fahrschulen zieht langsam wieder Normalität ein. Sie waren vom Lockdown besonders stark betroffen. Hunderte Fahrschülerinnen und -schüler konnten ihre praktische Fahrprüfung nicht ablegen. Jetzt wollen alle nach langer Wartezeit endlich ihren Führerschein in den Händen halten. Für die Fahrschulen bedeutet dies vor allem eines: Stress.