Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Das nächste Unwetter flutet Keller und Straßen im Landkreis Augsburg

Gewitter tobten im Landkreis Augsburg auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder. Ähnlich wie hier, Anfang der Woche, über Biberbach.

Plus Blitze, Wind und Regen gibt es in der Nacht auf Donnerstag im Landkreis Augsburg. Die Verwüstung ist weniger schlimm als an den Vortagen.

Von Marco Keitel

Allzu viel dürfte gegen Mitternacht nicht los gewesen sein auf der Staatsstraße 2510 bei Horgau. Wer dort aber von Mittwoch auf Donnerstag um diese Zeit unterwegs war, hatte Pech: Ein quer über der Straße liegender Baum blockierte den Weg. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr Horgau ihn zersägt, der Weg war wieder frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

