Das schöne Herbstwochenende wurde im Augsburger Land gut genutzt

Richtig wohlig im Freien ohne Jacke zu Mittag essen – das war am Sonntag noch möglich. Doch das wird sicher bald vorbei sein.

Mittagessen im Freien auf der Terrasse oder dem Balkon – oder vielleicht auch im Biergarten. Der erste Oktobersonntag ließ das dank angenehmer Temperaturen über 20 Grad noch einmal zu. Doch die Tage im Freien ohne wärmende Jacke dürften sehr bald vorbei sein.

Jedenfalls konnten die Menschen das Wochenende noch einmal in vollen Zügen genießen und sich zum Beispiel die vielseitigen Angebote zur Eröffnung der Diedorfer Kulturtage ansehen oder anhören. Dank der Lockerungen der Corona-Pandemie-Maßnahmen sind solche Veranstaltungen ja derzeit wieder möglich. Und die Menschen machten davon gerne Gebrauch.

Fahre 2000 Kilometer und tue Gutes dabei

Ein etwas verrücktes Unternehmen hatte ein Landkreis-Bürger am Wochenende: Zwischen Zusmarshausen und Odelzhausen sind es auf der A8 mehr als 2000 Kilometer – wenn man zwischen beiden Gemeinden immer hin und her fährt. Immerhin brachte die Aktion Geld ein, das Bedürftigen zugute kommen soll. Dafür kann eine Aktion auch schon mal ein wenig verrückt sein.

Wir nehmen die Demokratie in Deutschland als gegeben hin. Dennoch hat das erstarken rechtsradikaler Kräfte uns vor Augen geführt, dass dieses politische System nur geschützt werden kann, wenn möglichst viele sich auch dafür einsetzen, es zu verteidigen. Nichts anderes wollte die Veranstaltung zur Demokratie am Samstag in Zusmarshausen beweisen. Und das ist auch gelungen.

