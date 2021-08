Das sind die zehn Direktkandidaten für den Bundestag in Augsburg Land

Jetzt ist es amtlich, wer im Bundestagswahlkreis Augsburg Land am 26. September zur Wahl steht.

In der jüngsten Sitzung des Kreiswahlausschusses im Landratsamt Augsburg wurden zehn der insgesamt elf eingereichten Kreiswahlvorschläge für die Bundestagswahl am 26. September 2021 zugelassen. Der Kreiswahlvorschlag des Einzelbewerbers André Klapproth (Gesundheitsberufe) wurde zurückgewiesen, weil die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nicht vorgelegt wurden. Das hat das Landratsamt in Augsburg mitgeteilt.

Im Bundeswahlkreis 253 Augsburg-Land werden somit die folgenden Direktkandidaten auf dem Stimmzettel stehen: 1. Durz, Hansjörg, Bundestagsabgeordneter, Neusäß ( CSU), 2. Heubach, Heike, Industriekauffrau, Stadtbergen (SPD), 3. Lindauer, Stefan, Rettungssanitäter, Todtenweis (GRÜNE) 4. Krause, Matthias, geschäftsführender Gesellschafter, Klosterlechfeld (FDP), 5. Dr. Kraft, Rainer, Bundestagsabgeordneter, Langweid a. Lech (AfD) 6. Tuncer, Cengiz, kaufmännischer Angestellter, Augsburg (DIE LINKE) 7. Jakob, Marina, Agraringenieurin, Langweid a. Lech (FREIE WÄHLER) 8. Lidl, Thomas, Lehrer, Mering (ÖDP) 9. Denner, Alexander, selbst. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Kissing (dieBasis) 10. Baydar, Sami, selbständiger Einzelhändler, Augsburg (Internationalistische Liste).

Altenmünster gehört nicht mehr dazu

Der Bundeswahlkreis Augsburg-Land umfasst weite Teile des Landkreises Aichach-Friedberg sowie den größten Teil des Landkreises Augsburg. Ausgenommen sind nur Königsbrunn und Altenmünster. Während in Königsbrunn die Kandidaten des Wahlkreises Augsburg Stadt zur Wahl stehen, sind es in Altenmünster die Bewerber des Bundestagswahlkreises Donau-Ries.

Die Einteilung für Altenmünster ist neu. Hintergrund ist das Bevölkerungswachstum durch Zuzug im Wahlkreis Augsburg Land. Die Einwohnerzahl des Wahlkreises hätte ohne den Einschnitt um mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt eines bundesdeutschen Wahlkreises gelegen, damit war eine Änderung zwingend vorgeschrieben. (cf)