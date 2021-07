Delta-Variante und Schüler ohne Maske: Was gilt für die Quarantäne?

Plus Weil Schüler im Klassenraum keine Maske mehr tragen müssen, wird im Fall einer Infektion die ganze Klasse in Quarantäne geschickt. Das betrifft auch Eltern.

Die Befreiung von der Maskenpflicht am Sitzplatz klingt zunächst erfreulich. Doch das hat auch Folgen für die Eltern. Denn es gibt keine Möglichkeit mehr, sich vor Ablauf der 14 Tage von der Quarantäne frei zu testen. Nur vollständig geimpfte Eltern eines positiv getesteten Kindes haben keine Verpflichtung zur Quarantäne. Mit einer Ausnahme: Wenn es sich um die hochansteckende Delta-Variante handelt.