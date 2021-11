Der Andrang steigt: So geht es im Landkreis Augsburg zur Corona-Impfung

Plus Die Corona-Ampel ist im tiefroten Bereich, die Regeln werden strenger. Das macht die Impfung beliebter. Wo es im Landkreis Augsburg die Spritze gegen das Virus gibt.

Restaurants, Kinos, Fitnessstudios – an fast allen Orten des öffentlichen Lebens gilt jetzt die 2-G-Regel. Nur gegen Corona Geimpfte und vom Virus Genesene dürfen rein. Grund sind die explodierenden Corona-Zahlen. Die Krankenhaus-Ampel ist längst dunkelrot. Mehr als 800 Menschen liegen in Bayern mit dem Virus auf der Intensivstation. Im Landkreis Augsburg ist dort laut Intensivregister seit zwei Tagen kein einziges Bett mehr frei. Bei der Inzidenz gibt es fast täglich neue Rekordwerte. All das führt dazu, dass auch die Nachfrage nach der Impfung etwas ansteigt. Bedeutet das, dass es jetzt wieder lange Schlangen vor dem Impfzentrum gibt? Und wie geht es im Augsburger Land überhaupt am schnellsten zur Spritze gegen Corona?