Der Impfarzt kommt im Landkreis Augsburg jetzt auch nach Hause

Plus Im deutschlandweiten Vergleich hinkt die Impfquote im Kreis Augsburg hinterher. Neue Angebote sollen das ändern. Hausärzte sehen Druck auf Ungeimpfte als besten Weg.

So ändern sich die Zeiten: Vor Monaten gab es Wartelisten für eine Corona-Impfung, und jetzt kommt ein Impfteam sogar ins Haus. Die verrufene "Corona-Party" bekommt damit einen ganz neuen Inhalt. Der Landkreis Augsburg bietet damit die Möglichkeit, Gruppen ab sechs Personen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer zu impfen. Das neue Angebot ist ein Mosaikstein beim Ziel, die vergleichsweise niedrige Impfquote im Augsburger Land nach oben zu schrauben. Doch warum ist die Zahl der Geimpften noch nicht höher? Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich haben unterschiedliche Antworten.