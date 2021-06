Der Inzidenzwert im Kreis Augsburg liegt jetzt bei 7,5

Corona: Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Augsburg geht weiter zurück. Auch der Inzidenzwert sinkt weiter.

Während sich die Warnungen vor der so genannten Delta-Variante und ihren Folgen häufen, geht die Zahl der Corona-Neuerkrankungen im Landkreis Augsburg weiter zurück. Die Sieben-Tagen-Inzidenz, die die Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen anzeigt, lag am Sonntag nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei unter zehn. Exakt 7,5 wurden gemeldet. Zum Vergleich: Aichach-Friedberg hatte 7,4, Landsberg 5,8 und der Kreis Donau-Ries 6.0. Die bundesweit höchsten Werte hatten am Sonntag die Kreise Zweibrücken 49,7 und Schweinfurt 41,2.

Corona: Drei neue Fälle im Kreis Augsburg

Wie sehr das Corona-Infektionsgeschehen im Augsburger Land abgeflaut ist, zeigt auch eine andere Zahl. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut drei neue bestätigte Corona-Infektionen, Ende vergangenen und Anfang diesen Jahres waren es oft 180 und mehr am Tag.

