Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Der Landkreis Augsburg ändert seine Impfstrategie

Plus Die Spritze gegen Corona gibt es im Impfzentrum nur noch mit Termin. Mit wie viel Nachschub an Impfstoff in den kommenden Wochen zur rechnen ist, bleibt unklar.

Von Philipp Kinne

Die Nachfrage zur Impfung ist ungebrochen hoch. Schon wieder bildete sich vor dem Impfzentrum in Bobingen am Freitag eine lange Schlange. Schon vor Öffnung um 10 Uhr, wurde darum gebeten, sich nicht mehr für die Impfung anzustellen. Bislang konnte man dort freitags ohne Termin eine Impfung bekommen, doch wegen der hohen Nachfrage muss der Landkreis reagieren. Im Hinblick auf die extremen Wartezeiten bei schlechtem Wetter stellt der Landkreis das Impfen ohne Termin im Zentrum ein. Nun muss vorher ein Termin vereinbart werden. Bleibt die Frage, wie viel und welcher Impfstoff in den kommenden Wochen geliefert wird.

