Landkreis Augsburg

vor 9 Min.

Der Unfallflüchtige im Augsburger Land ist meist ein Mann

Plus Mehr als 200 Unfallfluchten verzeichnet die Polizei bereits in diesem Jahr. Ein Verkehrspsychologe aus Neusäß erklärt, warum so viel Fahrer ihr Heil in der Flucht suchten.

Von Matthias Schalla

Einen ganz kleinen Moment nicht aufgepasst, schon ist es passiert. Beim Zurücksetzen aus der engen Parklücke bleibt der Fahrer mit seiner Stoßstange am Kotflügel des Nebenmanns hängen. Kurz begutachtet er den Schaden, schaut sich um, steigt wieder in sein Auto - und fährt davon. Zurück bleiben Kratzer und eine Beule. Schnell beläuft sich ein solcher Schaden auf tausend Euro oder mehr. Doch der Verursacher ist längst über alle Berge. Mehr als 200 Unfallfluchten hat es bereits in diesem Jahr ein Dutzend allein im Dienstbereich der Polizeiinspektionen Gersthofen und Zusmarshausen gegeben. Wir haben bei Polizei und einem Verkehrsexperten nachgefragt, warum und welche Autofahrer sich immer wieder "unerlaubt vom Unfallort entfernen". Die Antworten überraschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen