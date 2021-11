Die Ampelkoalition steht: So reagiert die Parteibasis im Augsburger Land

Plus Gewinner oder Verlierer? Die Vertreter der neuen Regierungsparteien aus dem Landkreis Augsburg kommentieren Programme und Personen.

Die neue Ampel-Koalition steht. Auch, welche Ministerien an welche Partei gehen, steht nun fest. Wie kommen die Pläne bei der Parteibasis im Augsburger Land an? Wir haben bei den Kreisvorsitzenden nachgefragt.