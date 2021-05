Die Corona-Inzidenz geht im Kreis Augsburg stark zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt am Freitag noch einmal deutlich. Zum ersten Mal seit Langem liegt sie unter dem Bundesdurchschnitt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag eine Inzidenz von 65,9 für den Landkreis Augsburg. Das ist ein zweistelliger Rückgang im Vergleich zum Vortag, als der Wert noch bei 77 gelegen hatte. Auch da ging die Tendenz schon deutlich nach unten.

Zum ersten Mal seit April steht das Augsburger Land bei der Inzidenz besser da als der Rest Deutschlands. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 67.

Ein Wermutstropfen: Am Donnerstag meldete das Landratsamt einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

So weit ist der Landkreis Augsburg beim Impfen gegen Corona

37 Prozent der Landkreisbewohner haben schon eine Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Elf Prozent sind vollständig geimpft. Viele Impfungen gehen auf das Konto der Hausärzte, die mittlerweile ohne Priorisierung impfen dürfen.

So sieht die Inzidenz bei den Nachbarn aus: In der Stadt Augsburg liegt der Wert bei 89. Aichach-Friedberg: 43, Dillingen: 97, Donau-Ries: 59, Landsberg: 39, Ostallgäu: 71, Unterallgäu: 135. Der Landkreis Günzburg hat mit 156 die dritthöchste Inzidenz in Bayern und die siebthöchste in ganz Deutschland. (mjk)

