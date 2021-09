Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg geht wieder nach oben

Das Auf und Ab der Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg geht weiter. Am Mittwoch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 89,1.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg pendelt auf und ab. Wurde am Montag noch ein im Vergleich zum Freitag gestiegener Wert von 80,9 angegeben, so lag er am Dienstag bei 68,4. Am Mittwoch hat das RKI dann wieder eine Inzidenz von 89,1 für den Landkreis Augsburg gemeldet. Es ist kein weiterer Landkreisbürger oder eine weitere Landkreisbürgerin gestorben. Die Zahl der bisherigen Todesfälle bleibt daher bei insgesamt 237. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 12.892 Menschen, laut RKI, mit dem Virus infiziert.

Die Corona-Ampel steht in Bayern auf Grün

Entgegen dem schwankenden Trend im Landkreis pendelt die bundesweite Inzidenz seit Tagen um den Wert von 60, aktuell liegt sie bei 61.

Die Krankenhausampel, die die Situation in den bayerischen Kliniken beschreiben soll, steht weiterhin auf Grün. Diese Situation wird derzeit als maßgeblich für eventuelle weitere Corona-Regelungen betrachtet. Allerdings steigt die Zahl der Personen, die wegen einer Covid 19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, sie lag bayernweit am Mittwoch bei 219.

Und so sieht die Lage in den benachbarten Landkreisen aus: Die Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt bei 77; für das Donau-Ries wurden 86, Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner in den vergangenen sieben Tagen angegeben. Im Kreis Aichach-Friedberg sind es 74; im Landkreis Günzburg sind es 45 und im Landkreis Landsberg liegt der Wert bei 66. (AZ)