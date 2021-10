Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt zum Wochenende

Im Vergleich zum Vortag sinkt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Freitag deutlich. Doch ein Trend ist nicht zu erkennen. Seit Tagen schwankt der Wert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land sinkt am Freitag deutlich. Lag sie am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut noch bei 88,7, meldet das RKI am Freitag den Wert von 78,9. Ein Trend ist daraus aber nicht zu schließen, wie die Werte der vergangenen Tage zeigen.

So hatte der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 80,9 gelegen, am Dienstag waren es 68,4 und am Mittwoch stieg er wieder auf 89,1.

Die Corona-Ampel in Bayern ist weiter grün

Die Corona-Krankenhausampel, die über die Lage der Bettenbelegung in den Krankenhäusern Bayerns Auskunft geben soll, steht weiter auf Grün.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Nachbarlandkreise

Was die Nachbarlandkreise angeht, gibt es weiterhin große Unterschiede. Den höchsten Sieben-Tage-Wert meldet das RKI aktuell für die Stadt Augsburg. Dort liegt die Inzidenz am Freitag bei 113. Außerdem werden folgende Werte gemeldet: Kreis Günzburg: 45,6, Kreis Dillingen: 83,4, Kreis Aichach-Freidberg: 83, Kreis Landsberg: 1110, Kreis Ostallgäu: 89,5, Kreis Unterallgäu: 78. (kinp)