Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt leicht

Am Wochenende geht die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg etwas zurück. Sie liegt aber immer noch über 500.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag für das Augsburger Land eine Corona-Inzidenz von 506,8. Damit gibt es am Wochenende einen leichten Rückgang.

Im Augsburger Land infizieren sich aber nach wie vor mehr Menschen mit Corona als im bundesweiten Schnitt. Dort liegt die Inzidenz bei 289.

Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Augsburg

Die Krankenhausampel steht auf Rot. Das bedeutet: 3G gilt bayernweit auch am Arbeitsplatz. Zumindest in Firmen mit mehr als zehn Angestellten, wenn diese während der Arbeit Kontakt zu anderen Menschen haben. Bei Veranstaltungen, die bisher mit der 3G-Regel stattfinden, gilt 2G. Nur Geimpfte und Genesene dürfen teilnehmen. Auch in Clubs gilt 2G. Ausnahmen: In der Gastronomie, im Hotel und beim Friseur ist 3G plus die Regel. Kundinnen und Kunden können statt des Nachweises für Impfung oder Genesung also auch einen PCR-Test vorzeigen. Ein Schnelltest reicht nicht. In Hochschulen und Ausbildungsstätten bleibt 3G die Regel.

Der Grund für die rote Ampel: Mehr als 600 Menschen mit Corona sind in Bayern gleichzeitig auf der Intensivstation. Aktuell sind es laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 707. Ins Krankenhaus gekommen sind in den vergangenen sieben Tagen in Bayern 997 Menschen mit Corona. Beide Zahlen steigen von Woche zu Woche stark an. (mjk)