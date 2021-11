Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt minimal

Nach dem Rekordhoch am Montag sinkt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg leicht. Sie bleibt aber auf dem zweithöchsten Stand jemals.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 290,3 für den Landkreis Augsburg. Ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag. Dennoch: Es ist die zweithöchste Inzidenz jemals.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 154.

Diese Corona-Regeln drohen im Landkreis Augsburg

In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, auf Grün. Sie nähert sich dem roten Licht aber schneller als dem gelben. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 504 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 439 Corona-Patientinnen und -Patienten. Bei beiden Werten ist die Tendenz steigend. Beim gelben Licht kommen FFP2-Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung zurück. Außerdem würden nur noch PCR-Tests als Nachweis gelten. Beim roten Licht überlegt sich die Landesregierung spezielle Regeln. (mjk)