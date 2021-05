Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Wie schon seit Beginn der Woche sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg am Freitag weiter. Das sind die aktuellen Regeln.

Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldet am Freitag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 143,2. Das sind sechs Punkte weniger als noch am Tag zuvor. Damit liegt der Wert am zweiten Tag in Folge unter der Schwelle von 150.

Die Tendenz ist deutlich: Seit Dienstag war die Inzidenz im Augsburger Land jeden Tag niedriger als am Tag zuvor.

Für den Einzelhandel im Kreis Augsburg könnte es bald Lockerungen geben

Das ist für Einzelhändler ein Grund, optimistisch zu sein: Bleibt die Inzidenz noch drei Tage unter dieser Grenze, dürfen sie wieder Click & Meet anbieten: Sie können Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung rein lassen, wenn diese einen negativen Corona-Test dabei haben.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Augsburg

Aktuell gelten folgende Regeln:

Die Ausgangssperre gilt von 22 bis 5 Uhr. Für vollständig Geimpfte und Genesene gilt die Ausgangssperre nicht mehr. Kontakte sind auf einen Hausstand und eine weitere Person beschränkt. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon ausgenommen.

sind auf einen Hausstand und eine weitere Person beschränkt. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon ausgenommen. Handel: In Geschäften mit Kundenverkehr ist nur "Click & Collect" erlaubt (Ausnahme täglicher Bedarf).

In Geschäften mit Kundenverkehr ist nur "Click & Collect" erlaubt (Ausnahme täglicher Bedarf). Sport: Individualsport ist erlaubt, Mannschaftssport verboten.

Individualsport ist erlaubt, Mannschaftssport verboten. Kitas: Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung.

Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung. Schulen: In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschule sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Schüler anderer Klassen lernen zu Hause. Ab Montag, 10. Mai, findet an Grundschulen, der Grundschulstufe der Förderzentren und den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen wieder Wechsel- und Präsenzunterricht statt, solange die Inzidenz unter 165 liegt. Für alle anderen gilt hier weiter der Schwellenwert 100.

So sieht die Inzidenz bei den Nachbarn aus: In der Stadt Augsburg liegt der Wert bei 170. Aichach-Friedberg: 114, Dillingen: 79, Donau-Ries: 117, Günzburg: 194, Landsberg: 67, Ostallgäu: 145, Unterallgäu: 220. (mjk)

