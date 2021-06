Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Der Abwärtstrend bei der Corona-Inzidenz geht im Landkreis Augsburg weiter. Am fünften Tag in Folge liegt der Wert unter 35.

Nur fünf neue Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Augsburger Land. Die Inzidenz liegt an Fronleichnam damit bei 26. Am Vortag hatte sie noch bei 32 gelegen.

Die nächsten Lockerungen sind im Kreis Augsburg in Sicht

Am Samstag können dadurch schon die nächsten Lockerungen anstehen, wenn der Wert unter 35 bleibt. Das Landratsamt will am Freitag darüber informieren.

Wieder erlaubt sein können Treffen mit drei Haushalten und maximal zehn Personen. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

So kommt der Landkreis Augsburg beim Impfen gegen Corona voran

In den vergangenen Tagen haben im Augsburger Land jeweils zwischen 1300 und 2800 Menschen eine Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Bei den Zweitimpfungen geht es schnell voran, die Erstimpfungen sind ins Stocken geraten. Aber auch für die erste Spritze will der Landkreis bald wieder Termine in Impfzentren vergeben. 39 Prozent aller Landkreisbewohner sind mindestens einmal geimpft, 17 Prozent vollständig.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 34. Aichach-Friedberg: 28, Dillingen: 53, Donau-Ries: 39, Günzburg: 98, Landsberg: 18, Ostallgäu: 27, Unterallgäu: 73. (mjk)

